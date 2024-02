Původní kolonáda v Lázních Libverda musela kvůli špatnému stavu pryč, na jejím místě vyroste kopie

Rozebírání posledních zbytků historické kolonády z konce 19. století přihlíželi i lázeňští hosté. „Trošku mě to mrzí. Ale jestli to dají opravdu do původního stavu, tak to bude super,“ poznamenala Zdeňka Kundrumová. „To je rok a čtvrt, ta kolonáda ještě stála i s klavírem. A Ukrajinka tady na něj hrála a bylo to perfektní,“ zavzpomínala další klientka Lázní Libverda Alena Jarošová.

Dřevěná stavba byla napadena dřevokaznými houbami a hmyzem. Základy a opěrné zdi poškodily povodně. „I po dohodě s Národním památkovým ústavem bylo rozhodnuto, že dojde k celkové demontáži a výstavbě nové kompletní repliky podle dobových řemeslných postupů,“ popsal výkonný ředitel Lázní Libverda Zdeněk Kopal.

Jiné řešení podle památkářů nebylo

Lázně Libverda jsou podle památkářů cenným příkladem klasicistní lázeňské architektury. Založil je na začátku 18. století rod Clam-Gallasů. „Je to krajní řešení, ke kterému přistupujeme nebo ho schvalujeme neradi, ale opravdu na základě několika průzkumů bylo zjištěno, že ten stav je havarijní,“ vysvětlil památkář Národního památkového ústavu Liberec Petr Freiwillig.

Kdy se po nové kolonádě projdou lázeňští hosté, zatím není jasné. Lidé mohou navzdory rekonstrukci navštívit síň s Kristiánovým pramenem, kolonádu i kavárny. Znemožněn je pouze přístup přímo pod kolonádu. Pro kulturní akce vybudovali v lázních nový prostor v parku.

Lázně Libverda v podhůří Jizerských hor se specializují na léčbu pohybového ústrojí, kardiovaskulárních, onkologických a neurologických onemocnění. Areál kolonády se naposledy opravoval před více než deseti lety.