Ptáky ochrání před provozem na D55 sítě, budou na prvním dálničním úseku v Česku

Obdobné sítě byly v minulosti použity při výstavbě dálniční sítě na Slovensku. „Řešení je unikátní v tom, že to není pevná bariéra, do které ti ptáci narážejí, ale že je průchozí a má je jenom odklonit. Takže by se ptactvo a netopýři neměli o tyto bariéry zranit,“ vysvětlil ředitel závodu Inženýrské stavitelství Morava Skanska Jiří Vinklárek.

Ještě letos by se měli řidiči projet i po dalším úseku D55, který se staví mezi Babicemi na Uherskohradišťsku a Starým Městem. Dlouhý je 8,5 kilometru. Znamená to, že na sklonku roku plánuje uvést ŘSD do provozu souvislou část této dálnice v délce přibližně 21,4 kilometru. Od loňska se staví též 7,6 kilometru dlouhý úsek D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku, hotový by měl být v příštím roce.

Na základě uzavřených smluv by výstavba úseku dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem měla stát zhruba 2,85 miliardy korun, mezi Starým Městem a Moravským Pískem přes 1,95 miliardy a mezi Moravským Pískem a Bzencem téměř 1,16 miliardy. Úsek mezi Olomoucí a Kokory přijde téměř na 1,95 miliardy korun. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

Po kompletní dostavbě dálnice D55 v budoucnu propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude přes sto kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2.