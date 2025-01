Protivín nezákonně omezoval vystupování zastupitele, rozhodl soud

Českobudějovický soud rozhodl, že vedení města Protivín nezákonně zasahovalo do vystupování opozičního zastupitele Milana Mráze (Hnutí za levnou vodu v Protivíně). Na zasedání zastupitelstva 9. září několikrát překročil stanovený limit jedné minuty na položení dotazu. Podle rozhodnutí soudu není stanovený limit dostatečný. Starosta Protivína Jaromír Hlaváč (ODS) uvedl, že podá proti rozhodnutí kasační stížnost.

„Mému klientovi byl omezen prostor na zasedání zastupitelstva, nemohl vznášet dotazy a připomínky a byl mu vypnut mikrofon. Jedná se o nezákonný zásah a chceme, aby nebyla příště porušována práva klienta,“ sdělil Mrázův obhájce Martin Kukrál.

Podle Hlaváče je však zastupitelstvem schválená minutová lhůta dostačující. Navíc dodal, že při zásadnějších zasedáních zastupitelstva, kdy se například projednává rozpočet, nebývá délka příspěvku omezena. „Není možné opakovaně mluvit o ničem a protahovat tím zasedání o hodiny. To by také mohli zastupitelé na zasedání přestat chodit a paralyzovali by tím město,“ namítl Hlaváč.

Nejde o první soudní spor Mráze s vedením města. Na podzim se začal zabývat Mrázovou žalobou písecký soud. Podle něj mu město omezilo publikování příspěvků v radničních listech. Radnice se hájí tím, že listy vydaly dva Mrázovy texty velkého rozsahu, zatímco někteří další zastupitelé ještě ani prostor nedostali. Soudní spor ještě neskončil.