Při srážce dvou tramvají v Brně se zranilo devět lidí, čtyři středně těžce

Nehoda se stala krátce před 16:30. „Řidič linky 7 ve směru z města nedobrzdil za tramvají linky 6, která právě stála v zastávce. Oběma řidičům jsme udělali test na drogy a alkohol s negativním výsledkem. Řidič linky 7 zraněný není,“ popsala srážku mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

„Pomohli jsme s ošetřením a transportem zraněných. Vyprošťovat jsme nemuseli,“ napsali na síti X jihomoravští hasiči. Tomaštíková také doplnila, že předběžný odhad škody na tramvajích je 200 tisíc korun.