Praha chtěla do roku 2026 vysadit milion stromů. Tempo ale zpomaluje

Tomáš Pikl

, tkř

před 4 m minutami | Zdroj: ČT24

Stromy na pražské Kampě

Za posledních pět let v Praze přibylo přes 620 tisíc nových stromů. Akční plán hlavního města ale počítá s milionem stromů do roku 2026. Tempo výsadby ale klesá, a není tak jisté, zda se plán podaří naplnit. Připouští to i náměstkyně pražského primátora pro životní prostředí a klimaplán Jana Komrsková (Piráti). Zatímco hned v roce 2019 vysadila Praha necelých 198 tisíc stromů, letos to bude přibližně 72 tisíc. Skončí navíc spíše na okraji Prahy než v jejím centru.

Posledních pět let je v Praze ve znamení intenzivní výsadby stromů. Minulé vedení města totiž v roce 2019 přijalo akční plán, ve kterém se zavázalo vysadit v příštích osmi letech, tedy do konce následujícího volebního období, milion nových stromů. „Od schválení akčního plánu bylo dosud vysázeno 620 715 stromů,“ uvedla na dotaz ČT Komrsková. Zatímco v roce 2019 vysadila Praha necelých 198 tisíc stromů a už v polovině roku 2022 překročila polovinu vytyčeného cíle, v posledních letech tempo zpomaluje. Letos by tak v Praze mělo přibýt přibližně 72 tisíc stromů. Na jaře už jich podle Komrskové město vysadilo přes 60 tisíc, do začátku nového roku stihne přibýt dalších více než 11 tisíc.

Pokud by ale metropole měla splnit vytyčený cíl, musela by v každém ze zbývajících dvou let vysadit přes 180 tisíc stromů. Podle odborníků to ale není příliš reálné. „Odborné veřejnosti bylo jasné, že původní záměr milionu stromů je příliš ambiciózní, možná i naivní, ale sympatický a potřebný,“ říká David Kopecký z environmentální Nadace partnerství. Dostat stromy do ulic Podle Komrskové není problém s výsadbou na okraji Prahy, v ulicích je ale situace komplikovanější. „Sledujeme akční plán výsadby jednoho milionu stromů. Neříkám, že se nám to podaří úplně na sto procent, protože nejde všechno tak, jak bychom si představovali,“ dodala. Cílem je pomoci se snížením dopadů horkého počasí na metropoli. K tomu jsou ale podle odborníků potřeba především stromy vysazené v ulicích. „Pro omezení teplotního ostrova v centru, nebo hustě zastavěných částech města mají klíčový vliv především stromy vysazené přímo v ulicích – tedy přesněji, budou ho mít, až vyrostou. Hlavním přínosem je stínění zpevněných povrchů, které mají jinak tendenci se rozpálit na vysoké teploty,“ vysvětlil vedoucí programu Adapterra v Nadaci partnerství Martin Ander. Stromy v ulicích podle něj navíc prostřednictvím odpařování vody skrze listy také ochlazují své okolí.