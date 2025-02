Policie stíhá muže, který napadl a zranil starostu Dvora Králové

Incident se stal ve středu na domluveném jednání se starostou v jeho kanceláři. „Než jsme si podali ruce, tak mě prostě praštil do obličeje, potom ještě dvakrát, třikrát, a poté utekl. Vůbec nic neříkal,“ popsal Jarolím.

Starosta má zlomený nos, podlitiny a šrámy na hlavě. „Do nemocnice jsem si dojel sám. Byl to pro mě šok, nemám pro to vysvětlení. Proti takovým útokům nejde nic dělat. Nechci se ale přestat setkávat s obyvateli města,“ doplnil Jarolím. Není si vědom, že by muž útok doprovázel nadávkami či výpady na jeho politickou příslušnost.

„Motiv incidentu je předmětem vyšetřování, v současné době nemohu být konkrétnější,“ uvedla krajská policejní mluvčí Karolína Macháčková. Host v pracovně však nechal listinu, která kritizuje opravu dlažby u parku.