Policie po nehodě na D1 v Brně obvinila řidiče kamionu. Soud ho poslal do vazby

Policie po středeční hromadné nehodě na 196. kilometru dálnice D1 v Brně obvinila řidiče kamionu, který havárii podle vyšetřovatelů zavinil, z loupeže a z obecného ohrožení ve stadiu pokusu. Hrozí mu až patnáct let vězení. Soud ho poslal do vazby.

Mluvčí policie Pavel Šváb řekl, že řidiče policisté obvinili ve čtvrtek večer. Soud muže poslal do vazby v pátek. „Zdejším soudem bylo rozhodnuto o vzetí obviněného do vazby, a to z důvodu obavy, že uprchne nebo se bude skrývat, a dále z obavy, že bude opakovat trestnou činnost. Obviněný i státní zástupce se práva stížnosti vzdali,“ uvedla mluvčí brněnského městského soudu Petra Láníčková.