Po osmnácti letech na útěku dostal muž obžalovaný z podvodů devět let vězení

Pavel Vorlický byl za podvody z let 1994 až 2004 jednou odsouzen, a to na dvanáct let. Stalo se to v roce 2007 v nepřítomnosti, protože byl téměř dvě desetiletí na útěku. Policie po něm začala pátrat na jaře 2005, dopadla jej loni na podzim. Po mužově vypátrání soud původní verdikt zrušil a rozhodl znovu, nyní již v přítomnosti obžalovaného.

Činnost, za kterou má jít Vorlický do vězení, spočívala v tom, že se prohlašoval za finančního poradce a sliboval zhodnocení peněz dvanáctiprocentním ročník úrokem. Svěřené finance ale ve skutečnosti používal pro svoji potřebu.

Přišel takto k téměř 90 milionům korun, nevyplatil nic. A policii po zadržení řekl, že mu ani nic nezbylo. „Mnoho peněz prý půjčil a zpátky již nedostal, a tak mu nezbylo nic jiného, než začít chodit do práce,“ uvedl tehdy mluvčí policie Jan Rybanský. Vorlický byl na počátku století již jednou odsouzen za daňové úniky, zmizel poté, co byl podmíněně propuštěn.