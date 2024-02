Turistům by se na Šumavě mohl zpřístupnit vrchol Antýglu i další atraktivní místa

Ministerstvo životního prostředí posuzuje návrh nových klidových území na Šumavě. Rozhodnout by mohlo ještě letos. Nepřístupná území mají být menší než dosud. Turistům by se tak otevřely lokality, do kterých se desítky let nemohli podívat. Asi nejatraktivnější částí má být vrchol Antýglu.