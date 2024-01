Plzeňský kraj tlačí na zpoplatnění dalších silnic. Nechce, aby se kamiony vyhýbaly mýtu

Až do Klatov musí řidiči mýto platit. Dál ale dojedou bezplatně až do Německa. „Měli jsme větší požadavky, ministerstvo nejdřív zpoplatnilo jen některé silnice, před dvěma lety přibyla ještě ta na Klatovy. To jsme uvítali,“ popisuje krajský radní pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

Prioritou je teď proto zpoplatnění hlavního tahu směrem na Domažlice. Plánovaný zpoplatněný úsek z Klatov má končit v Draženově u Domažlic. Tam se totiž silnice napojuje na hlavní tah z Plzně do Německa, kde musí řidiči platit mýtné už čtyři roky.

Ze silnice první třídy teď navíc řidiči kamionů sjíždí do Všerub nedaleko hranic. Obcí jich denně projede kolem tisícovky. Všerubští si tak už řadu let stěžují na hluk a přetíženou dopravu. „Pokud si vezmeme třeba pondělky, tak ty jsou obecně velmi vytížené,“ tvrdí místostarostka obce Martina Pejsarová (nestr. za STAN).