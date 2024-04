Plzeňské „skleněné peklo“ posílají bagry do zapomnění. Nahradí ho nákupní centrum a byty

Na úvod demolice „skleněného pekla“ zanikají nízké přístavby, hlavní budova půjde k zemi za několik týdnů. Místní vítají, že bourání začalo. Nedokončený komplex s vytlučenými okny zůstával dominantou křižovatky Rokycanské a Jateční ulice od konce minulého století. Celou dobu „vítal“ v Plzni všechny, kdo přijížděli od Prahy nejen po silnici, ale i vlakem po přilehlé železniční trati.

Již loni v létě hovořil starosta obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup (ANO) o tom, že by bourání mělo začít na podzim. To se nepodařilo, investor, který komplex koupil od původního majitele, to zdůvodnil čekáním na nové územní rozhodnutí.