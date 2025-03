PID plánuje úpravy navigačního systému. Vymění například kritizované „čočky“

Špatná čitelnost, chybějící informace nebo překlad do angličtiny. I kvůli těmto připomínkám Pražská integrovaná doprava (PID) postupně mění podobu infotabulí v hromadné dopravě. Práce na takzvaných jezevčících – grafikách zobrazujících schéma pražského metra – nedávno skončila. V testovací fázi jsou ale pořád například „čočky“ na zastávkách, kde jsou uvedena čísla spojů. Tento víkend je PID plánuje vyměnit na základě zpětné vazby od cestujících. Projekt Čitelná Praha by měl být hotový nejpozději do roku 2030.