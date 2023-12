Pardubický Grand čeká rekonstrukce. Funkcionalistickou budovu přiblíží původnímu Gočárovu návrhu

Obchodní dům Grand v centru Pardubic potřebuje po více než 90 letech opravit. Ikonickou historickou budovu navrhl architekt Josef Gočár, rekonstrukce by ji měla přiblížit původnímu vzhledu. Začít by měla na konci roku.

Funkcionalistickou budovu pardubického Grandu, která se nachází přímo v centru města, v roce 1931 navrhl architekt Josef Gočár. Býval v ní hotel, kavárna nebo kino. Jako první se tam ubytoval první československý prezident.

„Prezident Masaryk si Grand velmi oblíbil, jemu se velmi líbilo vybavení jeho apartmá. Zalíbila se mu tam válenda, takže dobový tisk udává, že si od místního truhláře nechal vyrobit válendu i do svého prezidentského apartmá,“ popsal historik Východočeského muzea v Pardubicích Matěj Bekera.

Zatímco v době, kdy v Grandu přespal prezident, to byl luxusní hotel, na konci devadesátých let se z něj stalo obchodní centrum. V posledních letech je však budova z velké části opuštěná. To má generální rekonstrukce změnit.

Zůstane mramorové schodiště i modré obložení, zaniknou středové galerie

„Zůstane celá konstrukce, zůstanou krásné mramorové schody, zůstane celá vnější fasáda. Centrální prostor by se měl naopak trošku posunout k původnímu vzhledu, kdy tam byl velký kulturní sál,“ nastínil architekt Jiří Opočenský.

„Hlavní změna nastane ve vybourání středových galerií, čímž vzniknou velkorysé obchodní jednotky,“ doplnil vedoucí oddělení pronájmu společnosti PSN Pardubice Zbyněk Čermák.