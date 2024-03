Olomouc kupuje úřednickou budovu Namiro za téměř čtyři sta milionů. Vezme si na to úvěr

Podle radních je plánovaný nákup budovy Namiro pro město výhodný, jelikož nabízená kupní cena je nižší než cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem. „Odhadované nájemné hrazené městem za období od roku 2024 do roku 2033 navýšené o případné inflační koeficienty by činilo minimálně 270 milionů korun,“ stojí ve zprávě pro zastupitele.

Olomouc si v budově Namiro od roku 2013 pronajímá kanceláře, ve kterých působí magistrátní úředníci. V prvních letech město za pronájem prostor platilo ročně osmnáct milionů korun, dnes už je to 27 milionů. Lidé to často kritizovali.

Rakušan chystá rozdělení České pošty na dvě části. Do Balíkovny by mohl vstoupit soukromý kapitál

Pokud magistrát rozlehlý areál v Ladově ulici koupí, bude tam moci přemístit některé odbory, které sídlí v několika jiných budovách. Město by díky nákupu areálu v Ladově ulici mohlo přesunout odbor magistrátu zaměřený na dopravněsprávní problematiku, který dočasně sídlí ve státem vlastněné budově ve Vejdovského ulici. Přemístěn by mohl být do budovy Namiro a z ní pak jiné odbory do bývalé pošty v Ladově ulici.

Zadluženost Olomouce loni klesla na 1,42 miliardy korun z 1,56 miliardy v závěru roku 2022. Schválený rozpočet Olomouce na letošek počítá s příjmy 3,304 miliardy, jsou meziročně o 287 milionů korun vyšší. Výdaje Olomouce mají vzrůst o 379 milionů korun na 3,56 miliardy korun z loňských 3,181 miliardy. Schodek 256,3 milionu město pokryje pomocí peněz ze svých bankovních účtů a krátkodobého revolvingového úvěru 120 milionů korun.