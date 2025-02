Nové jízdní řády vedly ve vysočinské škole ke kratším přestávkám

Podle nových jízdních řádů ubydou přímé spoje. Jiřina Šťastná jezdí do Havlíčkova Brodu za vnoučaty. Cesty prý bude muset omezit „Ty přestupy pro staré lidi, to je hrozné. Vlakem to pro mě bude nejlepší,“ řekla.

Aby se lidé do Havlíčkova Brodu dostali, budou muset vystoupit ve Světlé nad Sázavou, kde přesednou na další autobus. Ten už ale nezastaví před Havlíčkobrodskou nemocnicí jako dříve. „Z železničního nádraží jít pěšky do nemocnice, to je kus cesty,“ poznamenala Šťastná.