Nové hlavní nádraží je podle náměstka primátora dobrým řešením. Podle předsedy Klubu Za starou Prahu se soutěž nepovedla

„Vyhlašovatel, ale i porota od začátku halu vnímali jako hodnotu, v tom není spor. Jde o to, jak s budovou pokračovat dál a s celým tím konceptem – Sherwood, nová odbavovací hala, Fantova budova, a to je ten hlavní problém. Čili jako hodnota se to vnímalo, vyhlášeno to bylo v průběhu trošku z mého pohledu nestandardním způsobem a zapsáno to bylo po vyhlášení soutěže,“ popsal dosavadní průběh Hlaváček. Část haly má ale podle návrhu zmizet. „Je tady mimořádně kvalitní stavba ze sedmdesátých let. Je to prostě high-tech své doby. Špičková architektura, která se dá rozvíjet, dá se vlastně zapojit do kontextu, dá se jakýmkoliv způsobem při zachování toho prostoru a hlavních rysů jaksi použít jako odrazový můstek k revitalizaci, o které tady hovoříme. A místo toho se toho polovina zbourá. Vůbec tomu nerozumím, jak jsme se mohli dostat tak daleko, když v zadání té soutěže demolice haly vůbec nebyla,“ upozornil Biegel.

Hlaváček ale podotkl, že dialog o rekonstrukci nádraží probíhal. „To téma se u modernistických budov hodně zjednodušuje na to, jestli je úplně zachovat, nebo zbourat. Budovy mají spoustu technických vad. Není to víc než půlka,“ reagoval.



Biegel si i přesto myslí, že se nádraží vytratí. „Vlastně podstatou řešení je mimořádně odvážná konstrukce, čtyřicetimetrová ocelová, která umožňuje vytvořit obrovský volný prostor, který byl bohužel při poslední rekonstrukci trošku zastavěn, a to se dá odstranit. Je to prostě volný prostor, takové náměstí, do kterého se přímo vstupuje z metra. Je to přesně ten středobod, který potřebujeme, pakliže nádraží bude navyšovat kapacitu, což bude taky přesně to, co by tam mělo zůstat. A pojďme to dál rozvíjet,“ popsal.



Hlaváček uvedl, že se hledala cesta, jak propojit město, park, novou odbavovací halu a Fantovu budovu, jak změnit horní patro parkoviště a jak všechna území propojit.