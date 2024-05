Nešťastná náhoda, najít viníka bude těžké, říká k neštěstí na dostizích v Pardubicích komentátor Svačina

Další případ se odehrál i o rok dříve v Austrálii. Kůň tehdy přeskočil dvoumetrovou zeď. „Také to byl překážkový dostih, také ztratil jezdce během dostihu a skočil dokonce divákům na hlavy. Skončilo to zázrakem bez nějakých vážnějších následků,“ uvedl Svačina.

Jak je možné, že se kůň dostal až k divákům, je zatím nejasné. „Je tam pletivo, které měří zhruba 1,3 až 1,4 metru, což je velikost těch největších překážek, které v Pardubicích jsou. Koně, pokud během dostihu ztratí jezdce, tak většinou běhají dál s ostatními koňmi, protože mají stádový pud, a doběhnou až do cíle,“ upozornil.

Může se ale také stát, že zatímco ostatní koně závodí, ten, který ztratí jezdce, si následně sám běhá po závodišti. To, co se stalo v Pardubicích, se ale podle Svačiny nestává. „Že by kůň nejdříve přeskočil plastovou bariéru, dostal se už do cílové rovinky dřív než ostatní koně a pak ještě přeskočil pletivo s tím křovím, které je hodně široké, je nereálné. Zvládl to nějakým zvláštním způsobem,“ konstatoval.

Může se také stát, že se kůň zraní a splaší se. To se ale v tomto případě podle redaktora ČT nestalo. Po dostizích proběhla prohlídka zvířete a žádné zranění se nepotvrdilo. Mohlo se ale stát, že se kůň něčeho lekl. „Je vidět, že kůň běží v prostředkem pruhu pro diváky, nebyl úplně zaslepený či smyslů zbavený a boural vše, co mu přišlo do cesty. Bohužel ten malý chlapec se otočil a kůň byl těsně za ním. Tam nebyla možnost na reakci koně,“ vysvětlil.

Nešťastná náhoda, konstatuje Svačina

Dodal však, že zvíře bylo zřejmě napumpováno adrenalinem. Kůň, který je připraven na dostih, je podle komentátora namotivovaný atlet, který chce závodit a vyhrát. „V tu chvíli, možná pod dojmem, že závodí, překonal překážky, na které by si možná dříve netroufnul. Čili je to nešťastná náhoda,“ dodal.

Připomněl, že organizátoři také hned po události kontrolovali, zda na závodišti není díra, kterou by se kůň mohl mezi diváky dostat, což se ale nepotvrdilo. Najít viníka bude podle Svačiny velmi těžké. Uvedl, že například když v parku pes napadne člověka, je za psa zodpovědný jeho majitel. Jenže na dostizích majitel koně vůbec nemusí být přítomen. „To je absurdní, že by majitel mohl za to, že kůň přeskočil plot a zranil diváka,“ dodal.