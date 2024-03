Někdo poškodil vlak, který jezdí na krušnohorské trati. Dopravce čelil útokům i v minulosti

Motorový vůz, který jezdívá po krušnohorské trati z Mostu do Moldavy, někdo poškodil. Nešlo o první takový incident. Zatímco však v minulosti motorák například narazil do nastraženého kamení, tentokrát se pachatel vloupal do depa a poničil motor i topení. Dopravce, kterému vůz patří, ho již zprovoznil, útokem se zabývá policie.