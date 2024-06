Na Rock for People míří desítky tisíc hudebních fanoušků. Policie posílí hlídky, dráhy přidají vlaky

ČTK

, mvr

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK

Přípravy na Rock for People vrcholí (zdroj: ČT24)

V Hradci Králové finišují přípravy na letošní festival Rock for People, který se koná od 12. do 15. června. Do areálu tamního letiště míří až čtyřicet tisíc lidí. Policie v souvislosti s festivalem posílí hlídky, které budou dohlížet zejména na dopravu. Návštěvníky do areálu dopraví bezplatná kyvadlová autobusová linka, která bude vyjíždět z vlakového i autobusového nádraží. Dopravu do Hradce Králové posílí také České dráhy.

Řidiči by měli být opatrní především na silnicích v okolí letiště, na kterých se čeká více chodců a cyklistů. Na příjezdech k letišti by se mohly tvořit kolony aut. Řidiči, kteří nejedou na festival, by se měli okolí letiště raději vyhnout. Stejně tak návštěvníci bez zakoupeného parkovacího místa přímo v areálu festivalu by s autem neměli k letišti jezdit a měli by vůz nechat na odstavných parkovištích. „Okolo letiště bude na komunikacích snížena rychlost na třicet kilometrů v hodině. Budou dvě příjezdové trasy. Jedna od Předměřic nad Labem a druhá od centra města, která bude z části jednosměrná. Po městě i v jeho okolí budou k navádění návštěvníků umístěny směrové šipky,“ popsala opatření mluvčí policie Iva Kormošová.

Policie na zvýšený dohled v okolí festivalu nasadí příslušníky dopravní, pořádkové i kriminální policie. „Hlídky dopravní i pořádkové policie budou zejména monitorovat příjezdové trasy na hradecké letiště a kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu. Dále se zaměří na případné požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel i cyklistů,“ uvedla mluvčí. MHD zdarma Trasa festivalové linky MHD bude začínat na terminálu hromadné dopravy a povede přes zastávky Hlavní nádraží a Muzeum na zastávku Letiště Park 360. Po stejné trase povede i zpět. Linka ve směru na letiště vyjela už v úterý mezi 15:30 a 20:30. Ve dnech festivalu začne ve směru na letiště jezdit dopoledne a poslední autobus bude vyjíždět ve 20:30. Z letiště budou poslední autobusy odjíždět v 03:30. Po konci festivalu ze soboty na neděli bude v neděli 16. června nejvíce autobusů odjíždět mezi 09:00 a 12:00, kdy mimořádná doprava skončí.

ČD posílí vlaky České dráhy (ČD) kvůli festivalu vypraví víc vozů. Od 12. do 14. června posílí odpolední a podvečerní vlaky Krakonoš a Hradečan s odjezdy ve 13:09, 14:09 a 18:09 z pražského hlavního nádraží do Hradce Králové a Trutnova. Vozy přidá dopravce také vlakům v opačném směru. Vyšší kapacitu budou mít i rychlíky z Hradce Králové v neděli 16. června po ukončení festivalu, informoval mluvčí ČD Petr Pošta. Vlakový provoz posílí dráhy také 12., 14. a 16. června ve směru z Pardubic, odkud vypraví mimořádné spěšné vlaky. V první den festivalu trať z Pardubic obslouží soupravy RegioPanter, které budou jezdit každou hodinu v čase mezi 08:00 a 18:00. V pátek budou mimořádné vlaky jezdit ještě zhruba v čase od 11:00 do 19:00. V neděli trať obslouží spěšné vlaky od 07:00 do 16:00. V mimořádných spojích budou podle dopravce platit běžné jízdenky ČD a integrovaných dopravních systémů. Dráhy cestujícím doporučují sledovat aktuální jízdní řád na webu ČD nebo webu Idos.cz.