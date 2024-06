Přípravy na Rock for People finišují, přijedou The Offspring nebo Bring Me The Horizon

Festival Rock for People slibuje sto dvacet hudebních hostů. K hlavním hvězdám budou od 12. do 15. června v Parku 360 v Hradci Králové patřit kapely The Offspring, Bring Me The Horizon, The Prodigy či zpěvák Yungblud a zpěvačka Avril Lavigne. Přípravy pokračují podle plánu.

Záměrem festivalu Rock for Pople je představit velké hvězdy i zatím neobjevené talenty z celého světa. Hlavní program otevřou britští The Prodigy, kteří se z undergroundové rave scény počátku devadesátých let stali jednou z nejúspěšnějších elektronických skupin.

K velkým jménům patří i The Offspring, kalifornská pětice přijíždí na Rock for People v roce čtyřicátého výročí své existence. V pátek se na hlavním pódiu vystřídají rockoví drzouni Bring Me The Horizon a kanadská zpěvačka Avril Lavigne, která nepřestává koketovat s punkem. Závěr obstará šestadvacetiletý Brit Dominic Harrison, který pod uměleckým jménem Yungblud vyjadřuje problémy své generace.

Keanu Reeves s kytarou, loučení Sum 41 a česká scéna

Headlinery doplňují třeba sólové projekty zpěváka kapely Slipknot Coreyho Taylora nebo Kerryho Kinga ze Slayer. V Hradci zahraje i skupina Dogstar, kde je baskytaristou herec Keanu Reeves, a vystoupí berlínské post techno punkové duo Brutalismus 3000. „Českou premiéru tu budou mít The Darkness, poslední festivalové vystoupení v Česku čeká kanadské punkery Sum 41,“ doplnil ředitel Rock for People Michal Thomes.

Současnou „fresh“ hudbu přinesou belgická garážová kapela Black Box Revelation, česko-ukrajinská producentka Dmitrievna, která se pohybuje na hraně techna a popu, či česká písničkářka Anna Vaverková, letošní držitelka ceny Apollo za nejlepší album Pozdravy z polepšovny. Z prověřených taháků českou scénu zastoupí koncerty J.A.R., Vypsané fiXy, Mňágy a Ždorp nebo Anety Langerové.

Hlavní hudební program doplňují divadelní a taneční představení, filmová promítání, stand-up comedy i třeba U-rampa nebo posilovna pod širým nebem. Chystají se i debaty.

Organizátoři řeší dopravu i bezpečnost

„Vypadá to, že se chystáme na rekordní ročník a možná budeme atakovat i vyprodanost festivalu,“ soudí podle předprodejů ředitel Rock for People Michal Thomes. Kapacita počítá s až čtyřiceti tisíci návštěvníky. Stanové městečko je koncipováno zhruba na polovinu zájemců o ubytování, podle pořadatelů se místa pomalu zaplňují.