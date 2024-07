Na Litoměřicku hoří skládka pneumatik

„Dochází k masivnímu vývinu kouře. Probíhá hasební zásah,“ uvedli hasiči. Mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda kolem 22:00 sdělil, že na místě zasahuje devět jednotek. Událost byla ohlášena jako požár na ploše zhruba desetkrát deset metrů.

K požáru vyjel i speciální vůz z Ústí nad Labem, který měří koncentrace nebezpečných látek v ovzduší, uvedl Kalvoda. Lidem žijícím v okolí požáru hasiči doporučují nevětrat. „Vítr fouká od severozápadu, tedy směrem z města. Dle meteorologů by to tak mělo zůstat do nočních hodin,“ uvádí město na Facebooku.