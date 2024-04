Most u Zvíkovského Podhradí se na půl roku uzavřel. Cesta na Tábor se prodlouží o patnáct kilometrů

Most přes Vltavu u Zvíkovského Podhradí se v úterý po třiceti letech od poslední rekonstrukce uzavřel. Pro řidiče na Písecku to znamená, že na trase mezi Milevskem a Čimelicemi neprojedou, využít musejí dlouhou objížďku. Uzavírka mostu má trvat půl roku. Jihočeský kraj práce nechtěl odkládat kvůli špatnému stavu mostu.

Zvíkovský most nad Vltavou stojí už více než šedesát let. Ještě o Velikonocích po něm řidiči bez problémů projeli, od úterý však musejí jinudy. Stav mostu se totiž výrazně zhoršil a potřebuje rekonstrukci. „Chybí tady těsnění a dochází k zatékání vody do opěr,“ vysvětlil stavbyvedoucí firmy Colas Jakub Vodňanský. Jihočeský kraj už nechtěl rekonstrukci odkládat. Na most tak najela nákladní auta a začalo frézování povrchu vozovky.

Loni byl zavřený Zvíkovský most přes řeku Otavu, letos stavbaři opravují ten nad Vltavou. „Znamená to zase objížďku o patnáct kilometrů dál směrem na Milevsko a Tábor,“ řekl starosta Zvíkovského Podhradí Josef Bárta (nestr.). Lidé mohou využít dvě trasy – přes Podolský most a Žďákovský most přes Orlík.