V Těrlicku hrozí sesuv svahu pod novým sportovištěm

Těrlicko na Karvinsku řeší problémy se svahem pod nedávno otevřeným sportovištěm. Objevily se v něm totiž trhliny a existuje riziko, že se přibližně sedmimetrové úbočí sesune do přehrady. Situaci na místě sleduje geotechnik.

V souvislosti s uměle vytvořeným svahem vedle těrlického nového hřiště a hlavně s jeho nečekaným pohybem vzniká spor mezi novým a starým vedením obce. Řeší se nejen pochybnosti kolem úřední legálnosti projektu, ale i to, z čeho se návoz skládá.

Minimálně dvacet tisíc kubíků dosud neznámého materiálu tam začalo bývalé vedení obce navážet v roce 2021 – podle současného starosty Davida Bieguna (nestr.) přitom úřadu chyběla projektová dokumentace i stavební povolení. To se teď snaží obec získat zpětně, zatím bez úspěchu. „Když nikdo neví, z čeho je svah udělaný, jaký byl technologický postup, tak do toho nikdo nechce zasahovat, protože by mohlo samozřejmě dojít k urychlení sesuvu,“ řekl Biegun.

Bývalý starosta Martin Polášek (NEZ) ale žádný podíl jeho úřadu na aktuálních problémech nepřipouští. Noví zástupci obce prý nedotáhli projekt do finále – tedy neosadili svah v rámci domluvené dotace křovinami, které měly návoz svými kořeny stabilizovat. „Nové vedení obce dotaci vrátilo, nechalo úmyslně na svah působit erozi vody a neučinilo žádné opatření k ozelenění svahu,“ kritizoval Polášek. Podle obcí osloveného arboristy ale materiál svahu není pro pěstování rostlin a keřů vhodný – proto od záměru současný starosta ustoupil.

Pokuta devadesát tisíc korun

Postupy kolem projektu návozu a nového sportoviště v Těrlicku dlouhodobě řešila a stále řeší Česká inspekce životního prostředí. Od té obec dostala už dvě pokuty ve výši devadesáti tisíc korun. „S firmou i obcí byla zahájena další přestupková řízení, vydaná rozhodnutí ale ještě nejsou pravomocná. Firmě, která je za navážku odpovědná, byla uložena pokuta ve výši deset tisíc korun za porušení zákona o odpadech a pět tisíc korun za terénní úpravy na lesní půdě,“ informovala mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Na pochybnosti kolem návozu inspekci několikrát upozorňoval i člen Profesionální rybářské stráže pro území Severní Moravy a Slezska Marcel Košárek – použití nevhodného materiálu se podle něj začíná projevovat v okolní přírodě. „Byly tam kameny, tvárnice, různé demoličky, nepořádek. Teče tam něco, podle mě je to výměšek z té kupy, nebezpečný odpad,“ popsal.