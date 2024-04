Místo ředitele blovické školy neláká. Do výběrového řízení se po případu šikany nikdo nehlásí

Do výběrového řízení na ředitele základní školy v Blovicích na jižním Plzeňsku se zatím nikdo nepřihlásil. Konkurz vypsala radnice s tím, že chce nové vedení vybrat do konce května. Školu, kterou otřásl vážný případ šikany mezi dětmi, zatím vedou pověření učitelé. Odvolání bývalé ředitelky Dagmar Hitkové radní potvrdili školní inspekci.

Blovická škola už má sice nové vedení, ale pouze dočasné. „Spíš jde opravdu o to, aby se situace tady ve škole zklidnila,“ uvedla nová ředitelka Jolana Rundová.

Radnice chce mít o jejím nástupci jasno do konce května, na místo ve vedení školy vypsala výběrové řízení. Uzávěrku přihlášek stanovil zřizovatel na 6. května. Podle vedení radnice se ale do konkurzu zatím nikdo nepřihlásil.

I s touto variantou ale musí radní počítat. „Stávající dočasná ředitelka je jmenovaná do své funkce na dobu určitou, až do výsledku výběrového řízení. Podle zákona by svou funkci vykonávala po tu dobu, než bude řádně provedeno výběrové řízení,“ přiblížil tajemník blovického městského úřadu Václav Kybic.

Ředitelka skončila po odhalení šikany

Školou v březnu otřásl případ šikany, kterou začala řešit policie a následně školní inspekce, která vyhodnotila hned dvě stížnosti rodičů jako důvodné. „Ředitelka možná měla včas identifikovat, že se problém nedaří vyřešit. Škola to samozřejmě podcenila. Ale není to jediná škola v Blovicích, je to určitý rys ve všech školách, že nedostatečně vyhodnocují účinek těch opatření,“ sdělil náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.