Lidé jezdí v teplické MHD už měsíc bez placení, chyba softwaru by mohla zmizet o víkendu

Vozy MHD před koncem roku technicky připravila na instalaci nového softwaru příspěvková organizace Městská doprava Teplice, která provoz městské dopravy převzala po společnosti Arriva. Problémy jsou hlavně kvůli tomu, že software nekomunikuje s integrovaným dopravním systémem Ústeckého kraje, do kterého je teplická MHD zapojená.

„My jsme včera (v úterý) měli s dodavatelem jednání, protože už to opravdu potřebujeme řešit. Bylo nám přislíbeno, že o víkendu by to teoreticky mohlo fungovat. Oni jsou si jistí, ale jsem k tomu rezervovaný,“ přiblížil Hadviga.