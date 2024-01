V Liberci a Plzni zdražila MHD. Cestující se zlobí, některé to překvapilo

Zatímco třeba potraviny se začátkem roku navzdory obavám výrazně nezdražily, u veřejné dopravy je to horší. Třeba České dráhy stejně jako státní železniční tarif zdražily již před polovinou prosince se začátkem platnosti nových jízdních řádů. Nyní se přidala některá města s MHD a také kraje se svými integrovanými dopravními systémy. Z měst nejprudčeji zdražil Liberec, zatímco z krajů ten Olomoucký a také Vysočina.

Podle mluvčího Plzeňských městských dopravních podniků René Vávry by měly dražší jízdenky přinést dodatečných šest milionů korun ročně. „Při zvyšování cen jízdného od 1. 1. 2024 se již počítalo se zvýšením DPH z 10 na 12 procent,“ dodal.

Některé cestující zvýšení cen jízdného nepříjemně překvapilo. „Reagují různě, někteří se zlobí, někteří nadávají, někteří to chápu. Jsou i překvapení,“ shrnula referentka zákaznického centra libereckého dopravního podniku Jaroslava Brodská Šofrová.

Z těch, kdo zdražili až na Nový rok, zvedl ceny nejrazantněji Liberec v městské hromadné dopravě. Růst cen jednotlivých jízdenek činí až 42 procent – to u základní přestupní sazby, která na silvestra stála ještě 24 korun, ale nyní již činí 34 korun. Celodenní lístek zdražil o čtvrtinu na sto korun. Roční předplatní jízdenka, která dosud stála 3650 korun – tedy stejně jako v Praze – je již za 3990 korun.

V Plzni i Liberci zdražila rovněž krajská integrovaná doprava, i když ne tak výrazně. V Libereckém kraji je nárůst cen až šestiprocentní, v Plzeňském sedmiprocentní. V Olomouckém kraji a Kraji Vysočina zdražily jízdenky více – až o patnáct procent.

Naopak v Teplicích je teď cestování městskými autobusy a trolejbusy zadarmo. To však nebyl záměr města, nýbrž výsledek snahy o zavedení nového odbavovacího systému. Nefunguje ani on, ani digitální panely zobrazující číslo linky a konečnou stanici. Firma, která měla software dodat, slibuje nápravu v horizontu dnů, do té doby se musí cestující orientovat s použitím papírových cedulí – anebo se zeptat řidiče, kam jede.