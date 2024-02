V pohraničí blízko Dolu Turów chybí voda. Samosprávy připravují nové vodovody

Rodina Lieskovských má dům v Horním Vítkově na Chrastavsku. „Dosavadní studna, která původně patřila k domečku, nestačila. A protože to máme napojené i k rodičům pro dva domy, tak vůbec to nebylo možné utáhnout,“ popsala Jana Lieskovská.

V suchých měsících lidem voda v Horním Vítkově dochází. Záchranu hledají v místní škole, která má hluboký vrt. „V době prázdnin jsou to lidé z okolí, kteří vědí, že my vodu máme. Pokud potřebují, tak je to víceméně na jídlo, na pití, na vaření,“ řekla ředitelka Základní a mateřské školy Vítkov Romana Sobotková.

To by se mělo do dvou let změnit. Město plánuje postavit v Horním Vítkově nový vodovod. Vyjde na 68 milionů korun. „Akce už je vysoutěžená, chtěli bychom začít na konci dubna. A firma na to pak má osmnáct měsíců,“ sdělil starosta Chrastavy Michael Canov (SLK).

Chrastava i nedaleký Hrádek nad Nisou chtějí peníze na stavbu získat ze Státního fondu životního prostředí. „Měl být původně vyhodnocen na konci roku 2023. Na vyhodnocení stále čekáme, nicméně obě samosprávy mají už vysoutěženého dodavatele, podepsané smlouvy o dílo a my bychom byli rádi, aby na jaře začaly stavět,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK).