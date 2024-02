Policisté po desetiletích vypátrali ukradená umělecká díla včetně sošky ze 17. století

Policisté z Královéhradeckého kraje vypátrali dvě umělecká díla, která byla ukradena před desítkami let. Kriminalisté vrátili předměty majitelům. Jednalo se o dřevěnou sochu apoštola svatého Bartoloměje z druhé poloviny 17. století a obraz od výtvarníka Františka Kavána, informovala ve středu na webu policejní mluvčí Iva Kormošová. Pachatele se dosud dopadnout nepodařilo.

Zloději ukradli sochu v prosinci 1994 z kaple Poslední večeře Páně v Římově na Českobudějovicku. Je to kulturní památka vedená v Ústředním seznamu kulturních památek ČR v souboru movitého vybavení pašijových kaplí. Podle znaleckého posudku má hodnotu několika desítek tisíc korun. „Na podzim loňského roku se na internetových stránkách jednoho obchodu se starožitnostmi nabízela za 29 tisíc korun,“ uvedla Kormošová.

„Přijali jsme oznámení, že obraz s názvem Jinoličky od autora Františka Kavána byl dán do jedné internetové aukce. Byl za vyvolávací cenu sedm tisíc korun a vydražil se za více než 50 tisíc korun,“ uvedla Kormošová.

Policisté u obou případů zahájili trestní řízení pro přečin legalizace výnosů z trestné činnosti. Za to v případě prokázání viny hrozí pachateli až čtyři roky vězení, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. „Jelikož se u prvního případu do současné doby nezjistilo, že by se někdo dopustil trestného činu, byl případ odložen. U druhého případu prověřování stále pokračuje,“ dodala Kormošová.

Policisté nabádají zájemce o koupi starožitností či uměleckých děl, aby se před nákupem informovali na internetových stránkách Policie ČR, že věc nepochází z trestné činnosti. Zároveň žádá veřejnost o spolupráci při pátrání po ukradených obrazech Františka Kavána z železnického muzea.