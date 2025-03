Záchytka v Hradci funguje omezeně, opilci zatěžují nemocnici

Záchytná stanice v Hradci Králové funguje už více než dva roky jenom v provizorním režimu. Čtyřiadvacetihodinový provoz má jenom o víkendech. Velkou část opilých, kteří by se mohli dospat na záchytce, proto hradečtí strážníci nebo policisté odvážejí do nemocnice. A to často opakovaně.

Spojení záchytky a nemocnice by bylo úspornější

Nové krajské vedení si zajištění provozu záchytné stanice dalo i do programového prohlášení. S nemocnicí by rádi spolupracovali. „To, co zkouším, a už jsem k tomu provedl opakovaná jednání s ředitelem fakultní nemocnice, je přemístit tu záchytku tam. Nemyslím si, že je to úplně dobře, nicméně by to celou tu záležitost zekonomizovalo, bylo by to lacinější,“ vysvětlil poslanec a náměstek hejtmana Jiří Mašek (ANO).