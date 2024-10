Koloběžkář za usmrcení motorkáře dostal osm let vězení

Na osm let ve věznici s ostrahou odsoudil Krajský soud v Plzni sedmačtyřicetiletého Jana Navrátila za usmrcení dvaačtyřicetiletého motorkáře. Podle soudu loni v létě na silnici mezi Příchovicemi a Přešticemi na jižním Plzeňsku zardousil muže při konfliktu, který v noci vyvolala Navrátilova špatně osvětlená koloběžka. Za ublížení na zdraví s následkem smrti mu hrozilo až šestnáct let vězení. Střet a potyčku s motorkářem přiznal, tvrdil ale, že se bránil mnohem většímu a silnějšímu muži, který ho napadl. Soud mu zároveň uložil zaplatit rodině zemřelého muže několikamilionové odškodné.

Incident se stal loni 22. července v noci, když jel Navrátil na koloběžce z Přeštic z oslavy do dva kilometry vzdálených Příchovic. Cestou potkal podle své výpovědi na silnici motorkáře, který mu nadával kvůli neosvětlené koloběžce. Hádka přerostla ve fyzický konflikt, když motorkář jedoucího Navrátila dojel a uhodil do zátylku, až z koloběžky spadl do příkopu. To se ještě jednou opakovalo, načež Navrátil motorkáře srazil z motocyklu, zaznělo v rozsudku. „Oba muži se pak dostali do rvačky, při níž Navrátil sevřel předloktím krk motorkáře do takzvané kravaty a držel ho tak, až ho zardousil,“ řekl soudce.

Navrátil na konci dubna při začátku soudu v slzách řekl, že si uvědomuje, že vzal lidský život a všeho lituje. Oslavu v Přešticích podle svých slov opouštěl v dobré náladě, protože měl skvělý den a těšil se domů. „Když jsem vyjel na silnici, na křižovatce ke mně přijel motorkář a začal mě psychopaticky nadávat do všech možných jmen, že jsem neosvětlený, co dělám na silnici. Byl to výlev člověka, který byl plný nenávisti. Já jsem mu nadával nazpátek a odjel jsem na odrážecí koloběžce. Myslel jsem, že situace je vyřešená, ale on mě srazil do zátylku, ztratil jsem na pár vteřin vědomí, spadl jsem do příkopu. Stoupl jsem si a myslel, že tím je to už vyřízené,“ popsal situaci Navrátil.

Přesný průběh rvačky si nepamatoval, muže prý svíral spíš za hrudník. Kvůli mužově agresi byl prý Navrátil přesvědčený, že motorkář je pod vlivem alkoholu nebo drog. „Byla náhoda, že jsem ho zpacifikoval, jsem slabší, bál jsem se ho. Měl sto devadesát centimetrů a sto deset kilo,“ řekl v dubnu Navrátil. Muže po chvíli pustil, a když se zpod něj vysoukal, slyšel prý, že chrápe, takže si myslel, že v opilosti usnul. Dvěma dívkám, které u incidentu zastavily, řekl, že ho muž napadl. Poté odklidil motorku ze silnice, protože z ní tekl benzin, a odjel domů, řekl na jaře u soudu. Policisté ho zadrželi krátce po incidentu.