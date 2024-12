Karlovy Vary mají novou koalici z ANO a Karlovaráků

Výpověď koaliční smlouvy mezi ANO, Karlovaráky a SPOLU měla tříměsíční výpovědní lhůtu. Ta uplynula na konci listopadu. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) a náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci) pak podepsali smlouvu novou. Podle obou stran bude i nová koalice pokračovat v plnění původního programového prohlášení, řekla primátorka.

„V rámci koaliční smlouvy a programového prohlášení se nic zásadně nemění, budeme pokračovat v těch zásadních krocích, které jsme si stanovili před dvěma lety. To, co se změní, je, že budeme doplňovat člena rady města. Podle návrhu hnutí Karlovaráci by to měla být paní Štěpánka Steinová,“ přiblížila Pfeffer Ferklová. Očekává její doplnění na zastupitelstvu 17. prosince.