Karlovarský kraj se omluvil za své nové autobusy. Cestující si stěžují na zpoždění, zimu i malou kapacitu

„Leden je dostatečně dlouhý měsíc na to, aby se vše zvládlo správně nastavit a dostat systém do správných kolejí. Vedení kraje ale musí začít pracovat, musí začít řešit problémy a v mnoha případech začít naslouchat odborníkům a lidem s praktickými zkušenostmi a neházet odpovědnost na úředníky,“ řekl opoziční zastupitel kraje a starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík (ANO).

Vedení kraje nicméně čelí ostré kritice od opozice, která problémy s autobusy označila za fiasko a důkaz neschopnosti krajské vlády. Opoziční ANO vyzvalo vedení kraje, aby minimálně v lednu nechalo jízdné na problémových linkách a spojích zdarma, naučilo řidiče obsluhovat odbavovací systém, přenastavilo jízdní řády podle požadavků a potřeb cestujících a dalo celou situaci do pořádku.

Z toho, že na některé linky vyjely autobusy menší než dříve a občas se do nich nevešli cestující, obvinil Kulhánek předchozí dopravce. Plánování, jak velká vozidla se pořídí, podle něj vycházelo z údajů předešlých dopravců, které v některých případech neodpovídaly skutečnosti. Hejtman ujistil, že kde to šlo, začaly jezdit starší, ale větší vozy. Koordinátor dopravy také poupravil jízdní řády, aby vrátil návaznosti spojů, které v rámci změny organizace autobusové dopravy zanikly a cestujícím chyběly.

Karlovarský kraj připravoval rozsáhlou změnu v autobusové dopravě několik let a v součtu do ní investoval 1,3 miliardy korun – necelou polovinu pokryla dotace. Za tyto peníze mimo jiné nakoupil 170 autobusů na stlačený plyn, které provozují vybraní dopravci. Podobný model provozu, kdy kraj sám vlastní vozidla a provozují je jím vybraní dopravci, funguje v Jihomoravském kraji, který jej ale částečně využil na železnici. V autobusové dopravě je to zatím unikát. V Ústeckém nebo Libereckém kraji mají hlavní podíl na regionální autobusové dopravě firmy, které mají své vlastní autobusy, ale jsou ve vlastnictví krajů.