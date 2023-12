Karlovarský kraj nahradí autobusy soukromých dopravců vlastními, musí ale sehnat řidiče

Karlovarský kraj bude jako první v Česku od nového roku provozovat na svém území vlastní ekologické autobusy, které nakoupil za téměř 1,5 miliardy korun. V meziměstské dopravě tak nahradí některé soukromé dopravce, jimž dosud provoz dotoval. Hejtmanství ale musí do ledna sehnat desítky nových řidičů.

Celkem 170 úplně nových a moderně vybavených autobusů už brzy vyrazí na všechny meziměstské linky. Provoz kraj svěřil karlovarskému dopravnímu podniku. Firma už od září hledá řidiče. Potřebuje jich 155. Některé převezme od jiných dopravců, většina bude nových. Za základní směny slibuje 50 tisíc korun měsíčně.

„Ta profese je tak nedostatková, že pokud bychom se s Karlovarským krajem nedohodli na financích, tak by to byl úkol takřka nadlidský,“ konstatoval ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary Lukáš Siřínek.

Na nákup autobusů získal kraj zatím nejvyšší unijní dotaci – přes 600 milionů korun. „Díky těm autobusům, které budou jezdit na zemní plyn, ušetříme desítky tisíc tun pevných částic,“ dodal zastupitel pro dopravu Jan Bureš (ODS).

Nový koncept veřejné dopravy

Karlovarský kraj s dopravcem uzavřel takzvanou vertikální dohodu. Jde o první takový model v Česku. Nahradí tak soukromé firmy, u kterých si dopravu objednával. Třeba sedmnáct linek provozovala firma Ligneta. Teď musí prodat třicet z padesáti autobusů a kraji nabídla i třicet řidičů.

„Pro nás to samozřejmě znamená konec práce, kterou jsme tady dělali 27 let, a budeme muset přizpůsobit celou strukturu podniku novým podmínkám,“ přiznal zakladatel společnosti Ligneta autobusy Petr Schmid.



Nový koncept veřejné dopravy budou sledovat i v dalších regionech. Pokud se osvědčí, mohli by ho napodobit.