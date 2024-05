Jindřichohradecká úzkokolejka se v červnu asi nerozjede. Drážní úřad zatím osvědčení o bezpečnosti nevydá

Osvědčení musí být navíc i součástí plánu reorganizace JHMD, které jsou v insolvenci. Plán má předložit věřitel Jan Kysela do 31. května. Sedmnáctého května přitom požádal Krajský soud v Českých Budějovicích o prodloužení lhůty o 120 dnů. Soud se k tomu zatím nevyjádřil. Kysela ale stále věří, že by vlaky mohly v červnu jezdit.

Řízení zůstane přerušeno do doby, dokud žadatel nedostatky neodstraní. Má na to maximálně devadesát dnů, poté úřad proces zastaví. Bez platného osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy nemůžou vlaky vyjet.

„Posuzovány byly například předpisy o provozování dráhy a organizování drážní dopravy, technologie řešení mimořádných událostí, odpovědnost a činnosti na rozhraní mezi provozovatelem dráhy a dopravcem, systém bezpečnosti nebo doložení platných prohlídek a revizí pevných elektrických zařízení,“ popsala průběh řízení Straková.

Mimo provoz od října 2022

Pokud by provozovatel Jindřichohradeckých místních drah dodal do 90 dnů požadované podklady, pak by Drážní úřad po zjištění, že jsou v pořádku, vydal oznámení o pokračování řízení. Poté může i vydat rozhodnutí o osvědčení bezpečnosti, a to do tří týdnů, dodala Straková.

Společnost provozující úzkokolejnou dráhu je v úpadku od října 2022, kdy provoz vlaků zastavila. JHMD dluží celkem 350 milionů korun.