Kapacita distribuční sítě na jihu Moravy vzroste. Někde již neumožňuje připojení solárních panelů

Víc lidí na jižní Moravě bude moci posílat přebytky energie z fotovoltaických elektráren zpět do sítě. V některých oblastech to už teď není možné – kapacita distribuční sítě je přeplněná. Energetická společnost EG.D, která je jediným distributorem elektřiny na jihovýchodě Moravy, teď do navýšení kapacit investuje miliardy. Podle ředitele České fotovoltaické asociace se ale ani po rozšíření sítě nejspíš nebudou moct připojit všichni zájemci.

Solární panely na přístřešku Iva Gryce v Komořanech už s prvními jarními paprsky zásobují dům elektřinou. Do sítě ale zapojené nejsou, nemohou tak posílat přebytečnou energii pro spotřebu ostatním. Její kapacita je totiž plná.

„V současné době, kdy má za chvíli platit sdílená elektřina, je to mrzuté. Člověk by mohl rodině, přátelům poskytnout nějakou energii,“ řekl Gryc. Ve sklepě si proto nechal namontovat více baterií, které energii navíc uloží.

V domácnostech, které baterie nemají, ale přijde přebytečná energie vniveč. Jižní Morava má přitom nejvíc domácích solárních elektráren v tuzemsku. „Zájem je obzvláště v posledních dvou letech tak enormní, že jsme prostě nemohli uspokojit všechny zákazníky,“ uvedl místopředseda představenstva EG.D Pavel Čada.

Distribuční společnost chystá navýšení kapacity sítě. Podle asociace ale bude stále nedostatečná



Například Komořany jsou rozdělené na dvě části. Ve starší zástavbě jsou kapacity již naplněné, obyvatelé nových domů ale přebytky do sítě už posílat můžou. Aby to tak mohlo dělat více domácností, instaluje distribuční společnost do země kabely vysokého i nízkého napětí a taky staví nové trafostanice. Letos investuje přes deset miliard korun, z toho na jihu Moravy miliardu a půl.

Podle ředitele České fotovoltaické asociace je však investice stále nedostatečná. „Je to kapka v moři, pokud tam jsou řádově jenom jednotky miliard korun. Mělo by to být minimálně o jeden řád výše,“ uvedl Petr Maule.

„Naše investice jsou cílené právě do míst, kde je kapacita vyčerpaná. Nedokážu teď jednoznačně říci, jaké číslo lze připojit díky investicím v letošním roce,“ reagoval Libor Kolář z rozvoje a koncepce sítí společnosti EG.D.