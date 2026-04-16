Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Jihomoravští radní odvolali ředitele znojemské nemocnice Miroslava Kavku. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nezajistil chod interního oddělení, řekl po jednání radních novinářům. Vedením nemocnice pověřili radní Petra Liškáře, který má podle hejtmana zkušenosti například z kroměřížské nemocnice.

Situaci, která se v nemocnici vyhrotila po odchodu dlouholetého primáře Zdeňka Monharta a dalších lékařů, měl ředitel za úkol vyřešit do konce března. Pokud by tak neučinil, měl rezignovat. Ani na konci března se podle kraje situace neuklidnila, přesto Kavka nerezignoval. Radní mu proto dali čas do nynějška, aby svůj postoj k rezignaci přehodnotil.

Kavku, jenž nahradil Martina Pavlíka, vybrali krajští radní na post ředitele své největší nemocnice před dvěma lety. Už tehdy část zaměstnanců s jmenováním Kavky, který byl ředitelem i v letech 2002 až 2019, nesouhlasila. Podle Grolicha byl tehdy jediný ve výběrovém řízení a nedalo se o něm říct, že by nebyl kvalitní.

Připravujeme podrobnosti.

Ředitel pelhřimovské nemocnice po výpovědích lékařů rezignoval
Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny

Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny

před 12 mminutami
Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny

Jihomoravští radní odvolali ředitele znojemské nemocnice Miroslava Kavku. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nezajistil chod interního oddělení, řekl po jednání radních novinářům. Vedením nemocnice pověřili radní Petra Liškáře, který má podle hejtmana zkušenosti například z kroměřížské nemocnice.
před 12 mminutami

Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru ve zbrojovce bude převezena do Česka

Američanka zadržená na Slovensku v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky bude ve čtvrtek předána do Česka. ČT to potvrdil mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac. Žena před dvěma dny s vydáním souhlasila. Krajský soud v Bratislavě ji nejprve poslal po jejím zadržení na Slovensku do předběžné vazby. Pardubický soud pak zřejmě bude rozhodovat o uvalení vazby v Česku, dosud v případu poslal do vazby pět lidí.
10:59Aktualizovánopřed 53 mminutami

Dominanta nad Plzní má prvního kastelána a novou expozici

Zřícenina hradu Radyně ve Starém Plzenci u Plzně má poprvé v historii svého kastelána. Město získalo pozdně gotický strážní hrad postavený ve 14. století za vlády Karla IV. v roce 1920. Zříceninu, zdaleka viditelnou dominantu okolí, chce město za desítky milionů korun revitalizovat, už zadalo studii úprav. V letošní návštěvnické sezoně nabízí památka novou expozici.
před 18 hhodinami

Soud v poslední části kauzy Stoka zprostil dva podnikatele viny

Krajský soud v Brně v poslední části korupční kauzy Stoka opětovně zprostil obžaloby podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška. Žalovaný skutek podle soudu není trestným činem. V kauze šlo o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Verdikt není pravomocný, strany si ponechaly lhůty pro možné odvolání. Státní zástupce Petr Šereda řekl, že v kauze a na ni napojených větvích bylo dosud pravomocně odsouzeno 29 obžalovaných.
před 21 hhodinami

Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

Státní zástupce podal obžalobu v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. České televizi to potvrdil mluvčí státního zastupitelství Praha-východ Dalibor Šelleng. V případu odsouzení hrozí obžalovanému za trestný čin týrání zvířat až šest let odnětí svobody.
včeraAktualizovánovčera v 11:02

Úpravy rozptylové loučky v Brně vyvolaly odpor pozůstalých

Pozůstalým se nelíbí, že na rozptylové loučce Ústředního hřbitova v Brně začala správa hřbitova provádět úpravy. Vykácela už několik stromů a pokračovat bude budováním závlahového systému. Pozůstalí považují zásah do pietního místa za neetický a sepsali petici. Podle vedení správy hřbitova jsou stížnosti neopodstatněné, zásah do samotného pietního místa má být minimální.
včera v 07:29

Schránku s pokladem našli mezi kameny, teď si turisté rozdělí štědré nálezné

Královéhradecký kraj vyplatí 11,7 milionu korun dvěma turistům, kteří loni nedaleko Dvora Králové nad Labem na úbočí kopce Zvičina našli zlatý poklad. Téměř šest set mincí a šperků vážilo přes pět kilogramů, podle dosavadních zjištění zlato někdo do země ukryl zřejmě v období druhé světové války. Nález zpracovávají konzervátoři, koncem roku si ho bude moci prohlédnout veřejnost. Podle odhadů jsou v tuzemsku celkem až desetitisíce amatérských hledačů, s nimiž spolupracují i profesionálové.
včera v 06:00

Úřad ukázal mapu akceleračních zón. Je jich méně, než se původně plánovalo

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo mapu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, které mají v budoucnu urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Napříč Českem jde o 94 oblastí, což je o 16 méně oproti původnímu záměru. Podle vládních představitelů jde zatím pouze o pracovní návrh, ke kterému se ještě mohou vyjádřit kraje, obce i veřejnost.
14. 4. 2026
