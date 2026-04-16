Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny

Jihomoravští radní odvolali ředitele znojemské nemocnice Miroslava Kavku. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nezajistil chod interního oddělení, řekl po jednání radních novinářům. Vedením nemocnice pověřili radní Petra Liškáře, který má podle hejtmana zkušenosti například z kroměřížské nemocnice.
Situaci, která se v nemocnici vyhrotila po odchodu dlouholetého primáře Zdeňka Monharta a dalších lékařů, měl ředitel za úkol vyřešit do konce března. Pokud by tak neučinil, měl rezignovat. Ani na konci března se podle kraje situace neuklidnila, přesto Kavka nerezignoval. Radní mu proto dali čas do nynějška, aby svůj postoj k rezignaci přehodnotil.
Kavku, jenž nahradil Martina Pavlíka, vybrali krajští radní na post ředitele své největší nemocnice před dvěma lety. Už tehdy část zaměstnanců s jmenováním Kavky, který byl ředitelem i v letech 2002 až 2019, nesouhlasila. Podle Grolicha byl tehdy jediný ve výběrovém řízení a nedalo se o něm říct, že by nebyl kvalitní.
