Žalobce poslal k soudu ženu, kterou viní z poškození desítek aut

Okresní státní zástupce obžaloval ženu, která loni v Českém Krumlově měla poškodit téměř stovku aut. Viní ji z pokračujícího přečinu poškození cizí věci, zjistila ČT. Obviněná žena vozidlům ulamovala zrcátka a ryla do laku. Podle policie způsobila škodu za téměř půl milionu korun. V případě odsouzení ženě hrozí až rok za mřížemi.
„Byla podána obžaloba u Okresního soudu v Českém Krumlově, a to pro pokračují přečin poškození cizí věci. Za uvedený trestný čin je možno uložit podle trestního zákoníku trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věcí,“ uvedla pro ČT českokrumlovská okresní státní zástupkyně Štěpánka Maurerová.
Případem se policisté zabývali od poloviny loňského listopadu, kdy tehdy neznámý člověk poškodil nejméně dvanáct vozidel zaparkovaných před jedním z panelových domů v ulici 5. května v Českém Krumlově.
Poničených aut postupně přibývalo a policisté nakonec zjistili nejméně 85 poškozených vozidel. „Způsobená škoda byla vyčíslena na více než 475 tisíc korun a poškozeno bylo nejméně 85 vozidel,“ uvedl pro ČT policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Žena si podle vyšetřovatelů vybíjela vztek z osobních problémů s přítelem.