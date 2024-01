Nový most přes Vltavu mezi obyvateli Českých Budějovic budí emoce. Kraj na něm trvá

Spor o nový most v Českých Budějovicích (zdroj: ČT24)

Nový most přes Vltavu v Českých Budějovicích by měl v nejbližších letech překlenout řeku na jihu města. Projekt ale od začátku vyvolává emoce, obyvatelé Papírenské ulice se záměrem nesouhlasí. Jihočeský kraj ale tvrdí, že jde o velmi důležitou stavbu, která ulehčí dopravě ve městě.

Obyvatelé Papírenské mají k projektu připomínky. Názory lidí na most se liší – někteří s ním naopak souhlasí.

Kraj ho chce postavit poblíž papíren, jenže velká část obyvatel Papírenské ulice je proti. Bydlí tam i Karel Kotalík ze spolku Za klidnou Papírenskou. „Jakmile tady ten most bude postaven, tak podle modelů z šesti set aut každý den tady bude najíždět šest až sedm tisíc,“ upozornil.

„Potřebujeme, aby se část vozidel, která jedou do nemocnice, už oddělila a mohla přejet právě po tom mostu,“ vysvětlil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). Podle dopravního experta BESIP Václava Kováře most zrychlí cestu k první pomoci. „A nejen k první pomoci, ale i následným ošetřením, která pacienti potřebují,“ dodal.

Zhruba padesát tisíc obyvatel Českých Budějovic bydlí na sídlištích na levém břehu Vltavy. Denně se přesouvají do centra na pravý břeh. Doprava ve městě tak houstne a tři mosty přes Vltavu už nestačí, v úzkých místech se často tvoří kolony. Na mostech se sjíždějí auta z různých směrů – i řidiči, kteří jedou od Českého Krumlova.

Kamiony by už do papíren neměly jezdit ulicí, ale přes most. Projekt počítá se zrušením vlečky, úpravou křižovatky s Lidickou třídou a stavbou protihlukových stěn – zejména u mateřské školy.

Vedení kraje na mostu a úpravách ulice trvá. „Já jsem od začátku říkal, že nemůžeme přistoupit na to, že stavba realizovaná nebude. To bychom nikdy nepostavili vůbec nic,“ zopakoval Kuba. Stavba by měla začít v roce 2026.