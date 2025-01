Hnědouhelný důl ČSA na Mostecku se připravuje na zatopení

Horníci se po půlroční přestávce vrátili do hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Těžbu ale neobnovují, jámu začali připravovat na zatopení. Loni na jaře dostalo zhruba pět set lidí výpověď a stroje se zastavily. Uhlí skoro došlo, zbytek těžaři nechali jako rezervu pro případnou tuhou zimu. Teď už vědí, že potřeba nebude.

Těžba na úpatí Krušných hor končí po více než sto letech. Kvůli zbytkům uhlí stála technika v pohotovosti. Podle těžařů ale zájem na trhu není dost velký. „Pořád to nejsou podmínky pro investora, abychom v lomu, ve kterém jsme přerušili v loňském roce těžbu z ekonomických důvodů, tak abychom ji znovu obnovili,“ vysvětluje generální ředitel těžebních firem skupiny Sev.en Česká energie Petr Lenc.

Na Mostecku řeší, co s obřím rypadlem

Čerpadla budou definitivně vypnuta za dva roky

Horníci s uhlím těží i hlínu. Zpevňují svahy a dno. Pracují na jednom ze dvou míst těžební jámy, která se zatopí jako první. Obě části se pak v průběhu let slejí.

Rozbahněnými cestami po deštích je v dole těžké projet. Voda, která naprší, stéká do nejhlubšího místa. Čerpadla tu definitivně vypnou za dva roky. „Nástup hladiny bude velmi rychlý, to znamená, během pěti let stoupne přibližně o třicet metrů a plocha se zpětinásobí,“ popisuje Kounovský.

V dole také začne rozebírání techniky, která už není potřeba. Část skončí v muzeu. Většinu ale odvezou do šrotu.