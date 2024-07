„Hluk, pálení smetí, vylévání odpadu do řeky.“ Na obyvatele domu v Boršově míří stížnosti

Je to dům na břehu Vltavy. Podle starosty Boršova nad Vltavou Jana Zemana (za Pro Boršov) není jasné, kolik lidí v něm žije, ani to, jak v domě nakládají s odpady. „Hluk, pálení odpadu, vylévání odpadu do řeky, popřípadě, když se blíží pondělní vývoz komunálního odpadu, tak roznesou odpad k připraveným popelnicím,“ tvrdí.

„Problém je, že pálí plasty, pálí bordel, a to i bez dozoru. Byly léta, kdy bylo sucho a my měli strach, že nám kvůli tomu chytne les,“ svěřuje se také jedna z obyvatelek obce Alena Suchá.

„Naší jedinou možností, jak se tomu bránit, je kontrolovat objekt přes různé instituce. A to včetně stavebního úřadu. Jsou tam nezkolaudované byty,“ dodal k tomu starosta.