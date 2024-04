Podnikatel Valenta popřel ovlivnění zakázek TSK. Tvrdí, že dával konzultace

Podnikatel Pavel Valenta u soudu odmítl, že by ve prospěch své firmy Camea zmanipuloval výběrová řízení Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK). Jeho obhájkyně uvedla, že TSK poskytoval na její žádost odborné konzultace. Muži hrozí až desetileté vězení. Na lavici obžalovaných usedlo vedle něj čtrnáct dalších lidí, obžalobě čelí kromě Camey i tři další firmy. Obsáhlou obžalobu předčítal státní zástupce několik hodin poté, co advokáti nepřistoupili na její zkrácené čtení.

Valentu obžaloba viní z několikanásobného zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z poškození finančních zájmů EU a z pletich. Jeho obhájkyně Eva Kadlčíková před soudem řekla, že podnikatel se necítí být vinen a nesouhlasí s právní kvalifikací skutků. „Odmítá, že by měl zjednat společnosti Camea výhodu na úkor jiných dodavatelů nebo že by měl uzavírat nezákonné dohody s jinými zájemci o zakázku,“ sdělila.

Tvrzení obžaloby, že Valenta měl se zaměstnanci TSK nadstandardní vztahy, které mu umožňovaly ovlivňovat tendry, označila obhájkyně za účelové. Zaměstnanci příslušného oddělení TSK podle ní nedokázali sami určit, jaká zařízení potřebují, a proto se obraceli na Valentu. „Požadavek na jakoukoliv spolupráci vždycky vzešel ze strany TSK. Pan Valenta jí poskytoval odborné nezávislé konzultace, které měly charakter doporučení,“ tvrdí.

Stejně tak popřela, že by Valenta a ostatní obžalovaní komunikovali utajeně, protože si byli vědomi nezákonnosti svého počínání. „Komunikace byla diskrétní, ne konspirativní. V tomto sektoru je to standard,“ prohlásila s tím, že Camee šlo o ochranu obchodního tajemství. Poukázala i na to, že předmětem některých zakázek bylo zařízení, které vyráběla pouze Camea, a na českém trhu neexistoval konkurenční výrobek.

Zakázka za 58 milionů

Nejdražší zakázkou, kterou Valenta podle obžaloby ovlivnil ve prospěch své firmy, bylo dodání telematického dohledového systému v hodnotě 58 milionů korun bez DPH. Pod telematiku spadají zařízení na měření rychlosti, navigační systémy či elektronické informační cedule. Projekt spolufinancovala EU. „Umožnili preferované společnosti Camea obejít zákonem stanovený postup zadávání veřejných zakázek, čímž fakticky popřeli smysl zadávacího řízení,“ uvedl státní zástupce Jakub Bílý na adresu některých obžalovaných.

Obžaloba původně mířila na šestnáct lidí, technický šéf Camey Otto Fučík se ale dohodl se státním zástupcem na peněžitém trestu, který mu minulý týden schválil soud. Obviněn byl také někdejší šéf i náměstek TSK Ladislav Pivec, jeho stíhání však státní zástupce před rokem zastavil kvůli mužovu špatnému zdravotnímu stavu.

Mezi dalšími tendry zmanipulovanými ve prospěch Camey byly podle Bílého třicetimilionová zakázka na údržbu měřicích zařízení v Praze či čtyřmilionová zakázka na měření úsekové rychlosti ve Vršovicích. Vedle Valenty se případ z let 2013 až 2017 týká tehdejšího vedoucího oddělení telematických systémů TSK Jaromíra Muchky, který v úterý rovněž odmítl vinu, jeho podřízené Marie Šedivé, vedoucí zakázkového oddělení TSK Kateřiny Honzátkové, Pivcova asistenta Václava Bláhy, právníka firmy Camea Martina Dolejše, firem Amaio Technologies, NTD Group a Media Channel či některých jejich představitelů.