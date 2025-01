Elektrárna Chvaletice chce do konce roku ukončit dodávky tepla

Hnědouhelná Elektrárna Chvaletice plánuje nejpozději na konci letošního roku ukončit dodávky tepla do města Chvaletice a obce Trnávka. Dohodla se na tom s hlavním odběratelem a distributorem tepla, společností ČEZ Teplárenská. Firma ČEZ Energo proto chystá výstavbu náhradních zdrojů tepla ze zemního plynu, aby dodávky plynule přešly na něj.

Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové je koncovým dodavatelem tepla pro Chvaletice společnost ČEZ Teplárenská. V lokalitě vlastní rozvody a výměníkové stanice, ve kterých je horká voda transformována na teplou vodu a teplo se dále rozvádí finálním odběratelům.

„S hlavním odběratelem a distributorem tepla ČEZ Teplárenská jsme se dohodli na ukončení dodávek tepla z Chvaletic nejpozději do konce letošního roku. V ekonomice uhelných zdrojů se začal silně projevovat nepříznivý trend v podobě zavírajících se nůžek mezi zlevňující silovou elektřinou a zdražující emisní povolenkou, a přestože nákladově patří stále k nejlevnějším zdrojům v Česku, kvůli nastavení evropského trhu s elektřinou se propadají do čím dál tím větších ztrát,“ zdůvodnila krok mluvčí skupiny Sev.en Pavla Tykače, které elektrárna patří, Gabriela Sáričková Benešová.

„Zatím vidíme na horizont roku 2025 a jakkoli to vypadá, že bychom měli zůstat v provozu ještě i v lednu 2026, je to jen odborný odhad, který se na takto nestabilním a nepredikovatelném trhu může velmi rychle změnit,“ dodala.