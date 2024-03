Dva pardubické mosty jsou ve špatném stavu. Oprava způsobí komplikace řidičům

S rekonstrukcí mostu Pavla Wonky a stavbou nového mostu Kapitána Bartoše v Pardubicích už nelze vyčkávat. Zaznělo to v úterý na veřejném projednávání obou staveb v Pardubicích, kde se hovořilo i o harmonogramu dopravních omezení. Kvůli korozi, která poškodila lana na Wonkově mostě, bude muset začít jeho oprava co nejdříve. První uzavírka je tak naplánována už na 1. června.

Most Pavla Wonky se bude opravovat až do konce října roku 2025. Doprava bude svedena jenom do jednoho jízdního pruhu v každém směru. „Každý den tudy přitom projede na 33 tisíc vozidel,“ uvedla redaktorka ČT Kateřina Nyčová.

Špatný stav mostu Pavla Wonky odhalili odborníci doslova v jeho útrobách. „Lana jsou dlouhá přibližně 170 metrů, došlo tam k lokálním poruchám, vlivem zatékání v těch místech vznikla koroze. Díky ní došlo k poklesu napětí v lanech,“ vysvětlil už před několika lety mostař ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje Vojtěch Mareš.

„Druhý most, Kapitána Bartoše, dokonce nelze opravit vůbec, město ho musí postavit znovu. Už teď je jasné, že se uzavírky budou překrývat. Na jednom mostě bude doprava v jednom směru, na tom druhém potom jen kyvadlový provoz,“ vysvětlila redaktorka.