Dopravu v Plzni omezí v létě hlavně opravy tramvajových tratí a povrchů silnic

„Z hlediska dopravních opatření je nejdůležitější koordinace oprav obou tramvajových tratí Koterovská a Zbrojnická, protože to bude mít výrazný vliv na městskou hromadnou dopravu, zejména linky 1 a 2 pojedou úplně jinak. Na individuální dopravu to bude mít zásadní vliv v centru a dále na Slovanech, které jsou už teď značně poznamenané rekonstrukcí tratě na Koterovské,“ doplnil koordinátor staveb ve městě Václav Lacyk.

Pětiměsíční rekonstrukce tramvajové trati na jižní části náměstí Republiky a ve Zbrojnické ulici potrvá od 21. května do 1. listopadu. Zbrojnická ulice bude uzavřená. Od ulice Bedřicha Smetany do Františkánské stavbaři vymění 200 metrů kolejí. „Od Františkánské do Šafaříkových sadů se kromě kolejí vymění všechny sítě, nové budou chodníky a celá komunikace,“ popsal Tolar.

Tramvaj číslo 2 bude jezdit od radnice Slovany přes Světovar, náměstí Milady Horákové, dále po trase linky číslo 1 až do provizorní zastávky v Solní ulici, kde bude přestup na linku číslo 4, která zůstane beze změn. Nově bude zavedena linka 1/2 ze Skvrňan do Bolevce. Stavba přijde na 78 milionů korun. „Jde o poslední ze čtyř oprav tratí v centru Plzně,“ řekl dopravní inženýr města Ondřej Vohradský.

Rozložení do dvou let

Od června do září vymění Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) povrchy vozovky od křižovatky Karlovarská–Lidická po vlakovou zastávku Bolevec. Oprava se dotkne jízdních pruhů v obou směrech a rozloží se do dvou let. „Letos se do konce srpna opraví pruh z centra na Třemošnou, příští rok směr opačný," avizoval ředitel plzeňské pobočky ŘSD Miroslav Blabol. Podle něj bude náročnější druhá etapa ve směru od Třemošné do centra, kde se kompletně vymění vrstvy vozovky ve všech křižovatkách. Naplánovaná je na duben až srpen 2025.

ŘSD bude letos od 4. července do konce srpna opravovat povrch Klatovské třídy od sadů Pětatřicátníků do Sukovy ulice, jen v tomto směru. Každá etapa bude za úplné uzavírky aktuálně opravované části Klatovské. Vjezd bude povolen veřejné dopravě a zásobování. „Objízdná trasa povede přes Domažlickou ulici, okružní křižovatku u Makra, přes Folmavskou a Sukovu ulici,“ přiblížil Blabol. Podle Tolara vymění město ve stejném termínu semafory na Belánce, tedy na křižovatce ulic Klatovská a U Trati.

Práce město koordinuje s ŘSD a krajskou správou a údržbou silnic, aby měly co nejnižší dopad na dopravu, ujistil Tolar.