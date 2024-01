Do ústecké MHD se smí nastupovat jen předními dveřmi. Tvoří se fronty, spoje se zpožďují

Do trolejbusů a autobusů MHD v Ústí nad Labem se do silvestra nastupovalo zpravidla čtyřmi, případně třemi dveřmi, od začátku roku však už jen jedněmi. Každý cestující se musí při nástupu prokázat platným jízdním dokladem, případně ho označit. Neplatí to pouze pro zastávky mezi Mírovým náměstím a Poliklinikou a zastávku Hlavní nádraží, kde lze do 18 hodin dál nastupovat všemi dveřmi. Plošnou výjimku mají podle mluvčí dopravního podniku Jany Dvořákové také cestující s kočárkem a jiné osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

V ranní špičce se začaly na zastávkách tvořit fronty a v některých případech se spoje zpožďovaly – hlavně na sídlištích a u škol. Především zdržuje, když někteří cestující nejsou na kontrolu řidičem připraveni a teprve začínají hledat jízdenku nebo pouštět mobil, kde ji mají nahranou. „Když nastupuje hodně školáků nebo studentů a jdou předními dveřmi, tak zpoždění bude vždycky,“ zhodnotil ranní situaci řidič ústeckého dopravního podniku Josef Kozár.