Dělníci v Hradci Králové objevili zbytky gotického hradu

Odkryté zdivo je mimořádně zachovalé. „Podle formátu těch cihel to bude středověk, protože cihly jsou větší. Mohou to být zbytky gotického hradu,“ sdělil další archeolog královéhradeckého muzea Miroslav Novák.

„Je to část hradu z gotické doby, plus minus z patnáctého až šestnáctého století, možná čtrnáctého. Je to cenný nález historie Hradce Králové,“ komentoval objev archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Mykola Filčakov.

Ve zděné podobě hrad stával na návrší od třináctého století do roku 1423. Tehdy ho pobořila husitská vojska Jana Žižky. Podoba hradu se však nedochovala. Podle archeologa Radka Bláhy jde o první odkryv zděných pozůstatků hradu po 170 letech.

Potrubí základy nepoškodí

V ulicích starého města staví podnik Tepelné hospodářství nový horkovod. „Naše potrubí půjde vrchem tak, abychom tuto zeď neporušili a zachovali ji pro další generace,“ slíbil za společnost Michal Zvěřina.

Archeologové to vítají. „Každý nález tady z areálu hradeckého hradu je určitě významný, protože nám to doplňuje nějakým způsobem celkovou mozaiku. Jak moc, to ještě uvidíme, ale určitě je významný, to nepochybně,“ řekl Novák.

Zkoumání odborníků v lokalitě však tímto nekončí. V příštím týdnu chtějí archeologové nález spolu s antropology podrobně vyhodnotit.