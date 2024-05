Brněnský politik Bradáč u soudu popřel braní úplatků v bytové kauze

Bývalý předseda bytové komise městské části Brno-střed a politik ODS Otakar Bradáč u soudu popřel, že by bral úplatky, díky kterým by měl zajistit žadateli přidělení bytu. Asi pěti žadatelům o byt ale podle něj na doporučení vyjádřil při hlasování v komisi podporu. Městský soud v Brně se zabývá případem policisty Jiřího Vlčka, který podle žalobkyně kvůli přidělení bytu v Brně pro svoji dceru dal úplatek 360 tisíc korun. Muž vinu popřel. Případ úzce souvisí právě s kauzou kolem Bradáče, ve které policie stíhá několik lidí. Bradáč v případu policisty vystupoval jako svědek.

„Pana Vlčka neznám, nikdy jsem ho neviděl, o jeho trestné činnosti mi není známo vůbec nic. Žádná trestná činnost spáchána nebyla a žádné finanční prostředky mně, ani přes třetí osobu, neposkytl. Nebyl jsem schopen ovlivnit přidělení bytu, byť je mi to přisuzováno, bytová komise je kolektivním orgánem,“ uvedl u soudu Bradáč.

Obžalovaný policejní důstojník v letech 2021 a 2022 podle žalobkyně Petry Lastovecké usiloval o neoprávněné přidělení městského bytu v Beethovenově ulici. Požádal podle žalobkyně svého známého, který měl kontakty na jednatele realitní kanceláře Zdeňka Červinku, potažmo na Bradáče, aby dceři pomohli byt za úplatek přednostně přidělit.

Komise byty nepřiděluje, jenom doporučuje uzavření smlouvy, řekl Bradáč

Bradáč uvedl, že Červinku zná, byl s ním v přátelském vztahu, asi jednou za dva týdny za ním chodil. Na dotaz uvedl, že od něj nepřijímal žádné finanční částky. „Červinka mne v některých případech požádal o podporu, takových podpor jsem řešil možná pět. Nepřijal jsem za to nic. Podpora spočívala v tom, že jsem byl řadovým členem a předsedou bytové komise a podpořil svým hlasem toho žadatele,“ vysvětlil Bradáč.

Brněnský politik také řekl, že komise nepřiděluje byty, je to kolektivní orgán. „Komise pouze doporučuje uzavření nájemní smlouvy, to se realizuje až v radě. Je to doporučující orgán,“ upozornil.