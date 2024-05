Brněnský dopravní podnik zakázal hudbu v kabině řidičů. Odboráři chtějí nařízení zvrátit

Zákaz poslouchání rádia v práci překvapil například řidiče Petra Novotného. Hudba v kabině mu dělala společnost při řízení dlouhých třináct let. „Je to určitě krok špatným směrem. Nevěřím tomu, že by nás bylo devadesát procent, kteří si z toho dělají tady diskotéku,“ komentoval.

Právě na to si údajně někteří cestující stěžovali. Vedení Dopravního podniku města Brna (DPMB) si tak za zákazem hlasité hudby stojí. „Jsme si vědomi toho, že ten důsledek si ponesou i řidiči, kteří poslouchají rádio přiměřeně hlasitě. Jsme si vědomi i toho, že pravděpodobně je takových řidičů většina, bohužel je to však problém, který se nedaří dlouhodobě řešit,“ uvedla mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

„Myslím si, že je to hloupost, že to nemůže nikoho obtěžovat. Řidičům to (hudba) dělá příjemné pracovní prostředí,“ sdělil jeden z cestujících, kterého štáb ČT oslovil. „Myslím si, že je to skvělé rozptýlení, člověk občas slyší zprávy a není to taková nuda,“ řekl další.

Dopravní podniky jsou spíš benevolentní

Do sporu se teď vložily i odbory. Podle nich je o zákazu nikdo dopředu neinformoval. Požadují jeho zrušení. „Dozvěděli jsme se to až z nařízení samotného, překvapila nás i ta argumentace, která tam byla, že to bylo s odbory projednáno, což ale nebylo,“ zdůraznil předseda odborového svazu DPMB Libor Weinstein. Vedení dopravního podniku s tím ale nesouhlasí.