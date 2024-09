Ani výstřely nezastavily lupiče v Břeclavi, policisté je dopadli v Rakousku

Směnárnu v Břeclavi přepadli v úterý večer lupiči. Nezastavily je ani výstřely z legálně držené zbraně jednoho ze směnárníků. S batohem s penězi odjeli autem do Rakouska. Policisté je zastavili poblíž obce Ketzelsdorf pětadvacet kilometrů od Břeclavi.

„Krátce po skončení úterní pracovní doby směnárny v Břeclavi začalo drama. Při odchodu z provozovny pracovníky směnárny napadla trojice maskovaných mužů a snažila se jim odcizit přenášenou hotovost v různých měnách. Při krátké potyčce byli zraněni jak oba pracovníci směnárny, tak i jeden z útočníků,“ popsal přepadení směnárny policejní mluvčí Bohumil Malášek na webu.

Lupiči s penězi ujeli autem do Rakouska. „Ujíždějící vozidlo se na hraničním přechodu pokusila zastavit právě sloužící hlídka cizinecké policie. Pachatelé nereagovali na pokyny policistů a pokračovali dál do vnitrozemí,“ řekl Malášek. Do přeshraničního pronásledování se následně zapojily i další břeclavské hlídky. Zprávu o vozidle už měli i rakouští policisté. „Auto s lupiči se podařilo hlídkám zastavit až poblíž obce Ketzelsdorf,“ dodal Malášek. Zároveň se podařilo získat uloupenou téměř dvoumilionovou hotovost.

Případ, který je kvalifikován jako loupež ve spolupachatelství, policisté vyšetřují, spolupracují s rakouskými kolegy. Pachatelé jsou cizinci.