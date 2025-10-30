V pátek se vyjasní, o víkendu bude ale pršet

Po pátečním vyjasnění se o víkendu obloha v Česku zatáhne a bude pršet. Teploty ale postupně vystoupají až na sedmnáct stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na pátek předpovídají meteorologové jasno až polojasno.
„Pátek bude ve znamení zmenšené oblačnosti, ráno a večer s místními mlhami nebo nízkou inverzní oblačností,“ popsali počasí na Facebooku odborníci z ČHMÚ. V noci na pátek mohou teploty klesnout až na minus jeden stupeň.
„Ranní teploty při uklidnění větru poklesnou pod nulu, odpolední většinou nepřekročí patnáct stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové.
Sobota pak přinese ochlazení a bude oblačno s mrholením. Noční teploty budou mezi osmi až čtyřmi stupni nad nulou a denní mezi devíti až třinácti stupni. Jen při vyjasnění by se mohly přes den pohybovat až kolem patnácti stupňů. V neděli bude oblačno až zataženo s deštěm, ale teploty stoupnou. V Čechách bude přes den deset až čtrnáct stupňů a na Moravě a ve Slezsku třináct až sedmnáct stupňů.
„O víkendu přibude oblačnost, v neděli se přidají i srážky,“ uvedli pracovníci ČHMÚ. „Začátek příštího týdne bude ještě s velkou oblačností a s deštěm, ovšem postupně pod vlivem tlakové výše začne oblačnosti a srážek ubývat. Naopak budou přibývat mlhy a nízká inverzní oblačnost,“ doplnili. Teploty v pondělí budou mezi osmi až třinácti stupni a v dalších dnech mezi deseti až patnácti stupni.